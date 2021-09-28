سيريتل تجني من مشتركيها 194 مليار ل.س في 6 أشهر!

تجاوز صافي إيرادات شركة "سيريَتل موبايل تيليكوم" 194 مليار ليرة خلال النصف الأول من 2021، مقابل نحو 123.3 مليار ليرة إيرادات حققتها في الفترة المماثلة من 2020، بحسب بيانات الشركة التي اطلع عليها "الاقتصادي".



وبلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 47.9 مليار ليرة، وذلك بعد استبعاد أرباح فروق تقييم القطع البنيوي غير المحققة والبالغة نحو 3.6 مليار ليرة، مقابل أرباح قاربت 36.4 مليار ليرة في النصف الأول من 2020.



وجرى اقتطاع 43.13 مليار ليرة من إيرادات الشركة لحساب الخزينة العامة للدولة، التي تمثل حصة الحكومة السورية، مضافاً إليها أجور الترابط مع "الشركة السورية للاتصالات"، والأجور والمساهمات السنوية لـ"الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد".



وناهزت موجودات الشركة 666 مليار ليرة بنهاية حزيران 2021، مقابل نحو 384 مليار ليرة بنهاية 2020، وقاربت حقوق المساهمين نحو 330 مليار ليرة بنهاية حزيران 2021، مقابل نحو 260 مليار ليرة بنهاية 2020.



وبلغت حصة سهم الشركة من ربح النصف الأول نحو 1,537.95 ليرة (بعد استبعاد أرباح القطع البنيوي)، فيما بلغت قيمة السهم الدفترية 9,775.42 ليرة بنهاية حزيران 2021.



وتأسست "سيريتل" في 2001، وأُدرجت ضمن "سوق دمشق للأوراق المالية" بنهاية 2018، ويبلغ رأسمالها حالياً 3.35 مليار ليرة، موزعاً على 33.5 مليون سهم، ووصل عدد مساهميها إلى 6,554 مساهماً في نهاية حزيران 2021.



وبلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي "سيريتل" 80.73 مليار ليرة خلال 2020، متضمناً خسارة 2.83 مليار ليرة عائدة إلى فروقات تقييم القطع غير المحققة، فيما ربحت نحو 60 مليار ليرة خلال 2019.



ومن المقرر رفع سعر دقيقة الاتصال الخليوي المحلي مطلع تشرين الأول 2021، لتصبح الدقيقة من الخط اللاحق الدفع (فواتير) بـ15 ليرة بدل 11 ليرة، ومن الخط مسبق الدفع (وحدات) بـ18 ليرة بدل 13 ليرة.



وعند الاتصال الخليوي المحلي برقم أرضي، سيُحسب سعر الدقيقة وفقاً للتعرفة الجديدة بـ18 ليرة للخط لاحق الدفع، وبـ21 ليرة للخط مسبق الدفع.



المصدر: الاقتصادي