سوق" حماه" الخيري يشهد إقبالاً كبيراً في يومه الثاني

افتتح محافظ "حماة" "محمد طارق كريشاتي" وأمين فرع حزب البعث الاشتراكي ظهر أمس سوق "حماة" الخيري الاقتصادي للتسوق، والذي تقيمه الأمانة العامة للمحافظة بالتعاون مع غرفتي الصّناعة والتّجارة في خان "رستم باشا" الأثري.



ويشهد السوق الخيري لليوم الثاني على بدء فعالياته اقبالاً من المواطنين رغم ضعف القوة الشرائية للمواطنين بحسب بعضهم، فقد جاء الافتتاح للسوق في منتصف الشهر الأمر الذي يراه البعض غير مناسب وكان من الأفضل أن يكون في مطلع الشهر، مشيرين إلى أن أسعار المواد المطروحة للبيع لا يقل عن أسعار السوق باستثناء بعض المنظفات وبعض الحاجيات الأُخرى.



كما شهد اليوم الثاني على الافتتاح مشاركة نقابتي الصيادلة وأطباء الأسنان، وتقديم خدماتهم بالمجان اليوم لمن يرغب، وقد لاقت هذه المبادرة ترحيباً من المواطنين.



هذا ويشكل افتتاح الأسواق الخيرية اليوم في عدد من المحافظات بادرة تستحق التقدير فيما لو كانت أسعارها مغرية بالفعل، وفي كل الأحوال تبقى بادرة طيبة من القائمين عليها علها تحرك الاسواق من الجمود الذي يعيشه.



الجدير بالذكر أن فعاليات السوق الخيرية مستمر حتى اسبوع من اليوم.