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سورية حاضرة في (اكسبو دبي 2020)

تشارك سورية في معرض “اكسبو دبي 2020” الدولي الذي ينطلق غداً بجناح حيث يقدم رؤية شاملة عن التاريخ والثقافة والفنون والاقتصاد السوري.

المعرض الذي يستمر حتى الـ 31 من آذار من العام القادم يهدف إلى مد جسور من التعاون المثمر مع الجهات المشاركة والزائرة لهذا المعرض العالمي حيث سيكون جناح سورية تحت شعار “معا .. المستقبل لنا” نافذة تعرض الحضارة السورية الثرية والعريقة.

وكان سفير سورية في الإمارات العربية المتحدة والمفوض العام للجناح السوري الدكتور غسان عباس أشار إلى أن سورية تسعى لأن تكون مشاركتها إضافة متميزة لهذا المعرض الدولي وتعكس الصورة الحضارية للثقافة وللشعب السوري موضحا أنه إضافة إلى الجوانب الثقافية والفنية والتاريخية يولي الجناح اهتماماً كبيراً بالفرص الاقتصادية المهمة التي يقدمها معرض إكسبو 2020 دبي للشركات ورجال الأعمال السوريين.

ووفق القائمين على جناح سورية سيتعرف زواره على محطات عدة تعرض لبعض أهم المساهمات التاريخية السورية في الحضارة الإنسانية إذ سيتمكنون من رؤية نسخة طبق الأصل عن أبجدية أوغاريت المتفق على أنها أول أبجدية في التاريخ وسيتعرفون على أقدم تدوين موسيقي مكتشف في العالم كما يركز الجناح على تطور المجتمعات الزراعية الأولى في سورية.
في محطة أخرى من الجناح سيقام معرض جماعي لرسامين سوريين تحت عنوان “أنا السوري” تمثل كل لوحة فيه وجها من سورية.