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سورية تنفي وجود تواصل أو مفاوضات مع النظام التركي وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب
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سورية تنفي وجود تواصل أو مفاوضات مع النظام التركي وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب

نفت سورية بشكل قاطع وجود أي نوع من التواصل والمفاوضات مع النظام التركي وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: تعقيباً على تصريحات وزير خارجية النظام التركي حول وجود مفاوضات مباشرة مع سورية في قضايا أمنية ومكافحة الإرهاب فإن الجمهورية العربية السورية تنفي بشكل قاطع وجود أي نوع من التواصل والمفاوضات مع النظام التركي وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف المصدر: بات معروفاً للقاصي والداني بأن النظام الحاكم في أنقرة هو الداعم الرئيسي للإرهاب وجعل من تركيا خزاناً للتطرف والإرهاب الذي يشكل تهديداً للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم ويخالف بشكل فاضح قرارات الشرعية الدولية حول مكافحة الإرهاب.

وكان وزير خارجية النظام التركي جاويش أوغلو قال في حديث عبر قناة تركية إن بلاده تتواصل مع سورية حول القضايا الأمنية ومحاربة الإرهاب و إن المفاوضات اللازمة جارية على مستوى الخدمات الخاصة والاستخبارات.