سرقات تستغل فترة التقنين

كشف رئيس فرع التحقيق في إدارة الأمن الجنائي العميد حسن عز الدين أن سرقة الجوالات أصبحت منتشرة وشائعة خلال الفترة الأخيرة عن طريق "المغافلة" في أماكن الازدحام ووسائل النقل، علماً أن نسبة إعادتها 90% ، مشيراً إلى أن نسبة السرقات في عام 2020 انخفضت عن عام 2019، حيث بلغت 1276 حالة سرقة مكتشف منها 1146، حيث انخفضت نسبة الجرائم خلال الـ2020 عن العام الماضي.



وأكد العميد عز الدين أن على المواطنين الاحتفاظ بعلبة "الجوال" المكتوب عليها الرمز الخاص به ليتم التتبع له عند أي استخدام بعد الإبلاغ عن حالة السرقة ولكن في حال تم فك الجهاز لا يمكن استعادته، وأضاف أنه بحالات البيع للهاتف المسروق يسترجع ويعامل على أساس "حسن نيّة" أما إذا كان شريكاً بالسرقة يُحاسب، مشدداً على أهمية الإسراع في الإبلاغ عن السرقات للوحدات الشرطية للكشف على المكان وإلقاء القبض على الفاعلين واستعادة المسروقات قبل التصرف بها.



وذكر العميد عز الدين أن حوادث السرقة تكثر خلال فترات التقنين "بطاريات سيارات، مولدات، أو سرقة من سيارات"، وأكثر أنواع الضبوط التي تسجل للسرقات هي للمنازل والمحلات ولكن معظمها مكتشفة، مشيراً إلى أن مناطق المخالفات والسكن العشوائي تحصل فيها حوادث سرقة أكثر من غيرها.





شام اف ام