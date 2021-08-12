سر تغير لون أحد شواطئ الإسكندرية للون الأخضر… صور أثارت ضجة

أثارت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ضجة، والتي توضح تغير لون أحد شواطئ محافظة الإسكندرية المصرية إلى اللون الأخضر.



وتساءل المصطافون في شاطئ ميامي بشرق الإسكندرية عن السر وراء تغيره للون الأخضر بدلا من الأزرق التقليدي.



وكشفت عميدة كلية العلوم في جامعة الإسكندرية، أماني إسماعيل، أن تغير لون مياه شاطئ ميامي للون الأخضر سببه ظاهرة طبيعية، هي ازدهار الهائمات البحرية، والتي تراها العين المجردة.





ولفتت أمس السبت في مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي إم سي”، المذاع على فضائية “دي إم سي” المصرية، إلى أن الهائمات تكدست في شاطئ ميامي تحديدا دونا عن شواطئ أخرى في الإسكندرية، لعدم وجود حركة أمواج وارتفاع درجة حرارة الطقس، وهما عاملان رئيسيان في ازدهارها.



وأكدت إسماعيل أن تلك النباتات ستفنى وتتحلل في البحر بمجرد انخفاض حرارة الطقس.