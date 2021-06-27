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روسيا مستعدة لتزويد السودان بأسلحة حديثة

أعلنت روسيا أنها مستعدة لتزويد السودان بأسلحة حديثة في حال طلبت الأخيرة منها ذلك.

وجاء هذا الإعلان الروسي على لسان الناطقة باسم الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني "فاليريا ريشيتنيكوفا"، نقلته وكالة "سبوتنيك" قالت خلاله إن: "روسيا مستعدة لتزويد السودان بأسلحة حديثة، ولكن حتى الآن لم تتلق أي طلب بهذا الصدد".

وصرحت المتحدث الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق بأن مركز الدعم اللوجستي الروسي في السودان سيسهم في تطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين، مؤكدة على أن بلادها مهتمة بتعزيز الشراكة مع هذا البلد.

ويذكر أنه، في عام 2017، أعلن الرئيس السوداني السابق عمر البشير في مقابلة صحفية، أنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو، إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان.