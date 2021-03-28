رفع تعرفة السرافيس إلى 8 ليرات للكيلو متر الواحد في طرطوس

أقرَّ المكتب التنفيذي بمحافظة طرطوس رفع تعرفة السرافيس ضمن مركز محافظة طرطوس ومناطقها وريفها.

وأوضح مدير عام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس المهندس يوسف حسن أن “المكتب التنفيذي أقرَّ تحديد أجور السرافيس ورفع التعرفة إلى 8 ليرات عن الكيلو متر الواحد داخل محافظة طرطوس يوم الخميس الماضي”.



وأشار حسن إلى أن “التعرفة السابقة للسرافيس في محافظة طرطوس كانت 6 ليرات عن الكيلو متر الواحد، وتم تعديل الأجور وزيادتها ليرتين فقط” مردفاً أنه “كانت تعرفة السرافيس داخل مدينة طرطوس 70 ليرة وأصبحت بعد الزيادة 90 ليرة”.



وأكمل حسن أنه “بلغت تعرفة السرافيس على خطي بلدتي الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد 125 ليرة بعد أن كانت 90 ليرة” مضيفاً ” وتعرفة سرافيس خط طرطوس – الرادار والمنطقة الصناعية بلغت 125 ليرة بعد أن كانت 90 ليرة أيضاً” مردفاً أنه “تم تحديد أجور النقل بالمحافظة بناء على المسافة” .



وبيّن حسن أن “قرار زيادة أجور وتعرفة السرافيس جاء نتيجة ارتفاع كلفة التشغيل، وقطع التبديل والزيوت والإطارات، ونفقات الإصلاح والصيانة لدى السرافيس”.



يُذكر أنه في الآونة الأخيرة، كٓثُرت شكاوى المواطنين عبر تلفزيون الخبر على أصحاب السرافيس في محافظة طرطوس، وابتزازهم بزيادة التعرفة وإضافة الركاب، وعدم التزامهم بالوصول إلى نهاية الخط المخصص لهم .



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