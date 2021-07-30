رجل أعمال مصري يدخل سوق الاستثمار السورية بمشروع ضخم

كشف رجل الأعمال المصري “سمير خفاجي”، أن معامل الإسمنت السورية الحكومية “تعاني من نقطة ضعف تتمثل بتكتل الخبرات والكوادر ضمن المستويات العليا من الإدارة”، حسبما رآه خلال عمل شركته السويسرية العربية بمجال الإسمنت ضمن سوريا.



“خفاجي” وعلى هامش “المؤتمر الثالث لتكنولوجيا صناعة الإسمنت”، الذي انطلق 26 تموز 2021 في دمشق، بمشاركة وفود وخبراء عرب وأجانب قال إنه «يوجد نقص وتسرب للخبرات ضمن المستويات المتوسطة من الإدارة، والتي تعد المحرك الأساسي لآليات العمل»، مضيفاً «أنهم بصدد إنشاء مشروع استثماري لمصنع إسمنت في سوريا»



مدير مؤسسة الإسمنت السابق أيمن نبهان أكد أن حاجة سوريا للإسمنت سنوياً تتراوح بين 20 إلى 30 مليون طن سنوياً من أجل إعادة الإعمار، بينما إنتاجها حالياً لا يتجاوز 5 ملايين طن، وبذلك هناك حاجة لإشادة معامل جديدة.