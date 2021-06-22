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ربط 5 مشاريع كهروضوئية جديدة بشبكة كهرباء طرطوس

رفدت الشركة العامة للكهرباء الشبكة الكهربائية في طرطوس بخمس مشاريع جديدة في مجال الطاقات المتجددة

حيث تم ربط خمسة مشاريع كهروضوئية باستطاعة إجمالية تصل إلى 2728 كيلوواط  مع الشبكة العامة بمحافظة طرطوس.

وأكدت وزارة الكهرباء على صفحتها على الفيس بوك أن جميع هذه المشاريع تم الترخيص لها وفق أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام  2010 ، بغرض بيع كامل الكهرباء المنتجة منها إلى الشركة العامة لمحافظة طرطوس بأسعار تشجيعية.

وأشارت الوزارة إلى أنه قد تم الإشراف على ربط هذه المشاريع بعد التأكد من الالتزام بشروط الترخيص والدراسة الفنية المعتمدة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة وقواعد الربط الخاصة بمشاريع الطاقات المتجددة.

كما نوهت إلى أن ربط هذه المشاريع مع الشبكة العامة سيرفد الشبكة بحوالي/ 4 /مليون كيلوواط ساعي سنوياً بالتالي تحقيق وفر في الوقود الاحفوري بقدر بحوالي/ 1000 /طن سنوياً.