رئيسي موافق على مواصلة مفاوضات الاتفاق النووي بشرط أن لا تكون "استنزافية"

أكدت عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني زهره الهيان، أن الرئيس إبراهيم رئيسي "موافق من حيث المبدأ على استمرار المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي"، وقالت إن "نموذج المفاوضات سيتغيّر بالتأكيد".



وأشارت الهيان في مقابلة مع وكالة "مهر" الإيرانية إلى أن الرئيس الإيراني سيحرص على ألا تكون المفاوضات في فيينا "استنزافية".



وأضافت "للأسف، استمرت المحادثات في حكومة الرئيس حسن روحاني من دون نتائج، ولن نرى ذلك بالتأكيد في الحكومة الجديدة".



وأعربت عن اعتقادها بأن "رؤية رئيسي تنسجم مع المرشح لمنصب وزارة الخارجية أمير حسين عبد اللهيان الذي سبق له أن قدم خطة مفصّلة حول إدارته لجولة المفاوضات المقبلة".



وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني المنتخب تعليقاً على البرنامج النووي الإيراني، إنه "سلمي بامتياز، والسلاح النووي محرَّم شرعاً في عقيدتنا"، مضيفاً أن "لا مكان للأسلحة النووية في استراتيجة إيران الدفاعية".



وشدد على أن الاتفاق النووي يجب أن تُحْيِيه الدول الأوروبية وأميركا، مضيفاً أن "الشعب الإيراني يطالبكم بأن تلتزموا تعهداتكم".



ومطلع شهر آب/أغسطس الجاري قال رئيسي إن "النووي ليس في استراتيجيتنا الدفاعية"، مشدداً على ضرورة "رفع كل العقوبات عن إيران، وسندعم كل مقترح دبلوماسي يحقّق هذا الهدف".