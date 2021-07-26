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رئيسي خلال لقائه وزير خارجية قطر: التعاون هو الحل لتحقيق الأمن في المنطقة

قال الرئيس الإيراني المنتخَب، ابراهيم رئيسي، خلال استقباله وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنّ "الحلّ لتحقيق الأمن في المنطقة هو التعاون على أساس الثقة والرفض العملي للتدخل الأجنبي".

وشدد رئيسي على أنّ "إيران برهنت أنها صديقة وشريكة يمكن الوثوق بها"، مضيفاً خلال اللقاء "كونوا على ثقة بأن الجمهورية الاسلامية في إيران تسعى للخير للجميع".

وفي هذا السياق، أشار رئيسي إلى أنّ "طهران تُولي علاقاتِها بالدوحة أهميةً خاصة"، مؤكداً أنّ "دول الجوار مدرَجة في سُلّم أولويات الحكومة المقبلة في إيران". 

من جهته، أشار وزير خارجية قطر إلى "أننا نسعى لتعزيز العلاقات الثنائية وبذل الجهود مع طهران لضمان الأمن الإقليمي"، مهنئاً رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. 

وأكد وزير الخارجية القطري، خلال اللقاء مع الرئيس الايراني المنتخَب في طهران اليوم، أن "الدوحة تبحث عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وتعاون البلدين بهدف ترسيخ الأمن في المنطقة". 


وفي وقت سابق اليوم، التقى وزير الخارجية القطري نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وعرض الطرفان آخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب أهم القضايا الإقليمية والدولية.


وكان ظريف زار قطر في نيسان/أبريل الماضي، والتقى أمير قطر تمیم بن حمد آل ثاني، الذي شدّد على أهمية العلاقات بين بلاده وإيران و"تعاونهما في المنطقة".