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دون إعلان مسبق.. الحريري في ضيافة أردوغان

كشف رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري عن زيارة قام بها أمس إلى تركيا، التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان، دون تفاصيل عن موعد وصوله ومدة الزيارة.

وقال الحريري في تغريدة إن اللقاء استمر لساعتين، وجرى خلاله «عرض مفصل لآخر التطورات الإقليمية والتحديات المتعددة، وسبل التعاون بين دول المنطقة لمواجهتها».
كما تطرق الطرفان للعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، وسبل دعم جهود وقف الانهيار بلبنان، وإعادة إعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان عقد لقاءً مع الحريري في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والثقافية، فضلاً عن سبل التعاون في القضايا الإقليمية.

يشار إلى أن الحريري قدم الثلاثاء الماضي، للرئيس اللبناني ميشال عون، تشكيلته الحكومية من اختصاصيين غير حزبيين وفي انتظار انتهاء الرئيس من دراسة التشكيلة.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، وتراجع غير مسبوق في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.