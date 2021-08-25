دقيق تمويني وغاز منزلي في السوق السوداء بحلب

ضبط ١٢٥٠ كغ دقيق تمويني و٤٦ اسطوانة غاز منزلي للاتجار بها بالسوق السوداء في حلب



نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب اليوم 38 ضبطاً تموينياً بحق عدد من أصحاب الفعاليات التجارية



حيث ضبط عناصر المديرية مستودعاً لصاحبه أ.أ بمخيم النيرب يحتوي على ١٢٥٠ كغ من الدقيق التمويني المهرب من مخبز أبو هاشم بمخيم النيرب



وتم تنظيم الضبط اللازم ومصادرة الدقيق وتسليمه لمخبز قاضي عسكر الآلي واستكمال الإجراءات القانونية أصولاً



كما ضبطت عناصر حماية المستهلك مستودعا لصاحبه ي.ف بحي الفردوس يقوم بالاتجار بمادة الغاز المنزلي



وتم تنظيم الضبط اللازم ومصادرة ٤٦ اسطوانة غاز منزلي وتسليمها لشركة المحروقات واستكمال الاجراءات القانونية





إضافة إلى ذلك ضبط محل السماح لصاحبه ع.س بحي حلب جديدة يقوم بحيازة مواد مجهولة المصدر مكياجات متنوعة وتم تنظيم الضبط اللازم أصولاً