دفع تعويضات المسرحين مستمر في مراكز السورية للبريد

تواصل المؤسسة السورية للبريد تقديم خدمة دفع تعويضات المسرحين من خدمة العلم عبر مراكزها في جميع المحافظات ودفعت حتى تاريخ اليوم 93 بالمئة من قيمة التعويضات المرصودة.



و بين مدير الشؤون المالية في المؤسسة فادي راضي أن المؤسسة دفعت 17 ملياراً و539 مليوناً و321 ألفاً و209 ليرات لـ 8635 مسرحاً حتى الآن من الكتلة المالية المرصودة لهم والبالغة 18 ملياراً و596 مليوناً و187 ألفاً و635 ليرة لـ 9279 مسرحاً أي بلغت نسبة التنفيذ 93 بالمئة.



وكانت المؤسسة السورية للبريد بدأت بتقديم خدمة دفع التعويضات المالية المستحقة للمسرحين من خدمة العلم بتاريخ 1-6-2021 وذلك عبر مراكز البريد المعتمدة في كل المحافظات.