دعا جدّته الى الغداء ثم قتلها وقطّعها ليسرق مصاغها

أصدرت المحكمة العسكرية الثالثة بدمشق حكم الإعدام بحق شاب عمد إلى قتل جدته وتقطيعها لسرقة مصاغها.



بدأت القصة عندما قرر المدعو ” ن” سرقة مصاغ جدته والدة أبيه البالغة من العمر 70 عاما، والذي كانت تتزين به بشكل مستمر حتى عند خروجها من منزلها حيث قام بدعوتها لزيارته في غرفة كان قد استأجرها بالقرب من مكان عمله في محافظة درعا ليبعدها عن دمشق “جرمانا حيث تسكن”، فوافقت وقام بتأمين سيارة لها من مكان سكنها في منطقة جرمانا إلى حيث يقطن.



وبعد أن تناولا الغداء معاً قام بمهاجمتها وخنقها وبعد أن تأكد أنها فارقت الحياة قام بسلب مصاغها وعمد إلى تقطيعها بالسكين ولإخفاء جريمته أحضر برميل مياه ووضع الجثة المقطعة فيه وقام بإغلاقه وكونه لا يستطيع نقله وحده استعان بأحد أصدقائه المدعو ” م” مقابل إعطائه مبلغ من المال بعد أن أوهمه أن بداخل البرميل مواد يريد رميها خارج الغرفة لكن صديقه شاهد آثار دماء على البرميل مما جعله يقوم بالإبلاغ عنه ليتم إلقاء القبض عليه وفتح البرميل ورؤية الجثة المقطعة ضمنه.



وذكر موقع صاحبة الجلالة، أنه و بالتحقيق معه اعترف انه أقدم على قتل جدته خنقاً لسرقة مصاغها الذهبي المكون من إسوارتين كونه بحاجة للمال وقام بتقطيع الجثة وإخفائها حتى لا يكشف أمره وطلب من صديقه المساعدة في نقل البرميل بعيداً بعد ان أخبره ان ضمنه مواد يريد التخلص منها ولم يكن يعلم أنه شاهد بقع من الدماء على البرميل وقام بالإبلاغ عنه.



تمت إحالته للقضاء العسكري حيث أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بحقه وهو الإعدام