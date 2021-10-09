دبي تستضيف أول مسابقة إماراتية لاختيار “ملكة جمال الكون”

تستضيف مدينة دبي مسابقة “ملكة جمال الكون” لتمثل الفائزة بالمسابقة دولة الإمارات العربية المتحدة في المسابقة العالمية.



وستقام مسابقة ملكة جمال الكون الخاصة بالإمارات في “لا بيرل”، الحبتور سيتي، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي مفتوحة لجميع المقيمين في الإمارات من سن 18 إلى 28 مع أكثر من ثلاث سنوات من الإقامة في الإمارات العربية المتحدة.



وقال جوش يوجين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Yugen Events في دبي والرئيس الجديد والمدير الوطني لملكة جمال الكون في الإمارات “ملكة جمال الإمارات ليست مجرد عرض للجمال أو احتفال بالذكاء ولكنها علاوة على ذلك هي نموذج لملكة هادفة وقلب يخدم ويساعد من خلال دعواتها”.



سيبدأ التقديم والإرسال من يوم الخميس ويمكن التسجيل عبر الإنترنت. وستتم دعوة السيدات المختارات للمشاركة في العرض في 15 أكتوبر/ تشرين الأول في فندق قصر الحبتور، ثم في 20 أكتوبر سيتم الإعلان عن أسماء 30 سيدة، وسيتقدمن للمشاركة في العرض الحي في نوفمبر.



وسيتضمن الحدث الذي يستمر لمدة ثلاث ساعات عددا من الجولات المختلفة، بما في ذلك تقديم بيان شخصي، وملابس رياضية فاخرة، وفساتين سهرة، ومقابلة. ولن تكون هناك عرض بملابس السباحة.