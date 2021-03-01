خطاب العودة لترامب.. هجوم على بايدن وعين على الانتخابات القادمة

ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مؤتمر المحافظين الأمريكيين، في أول خطاب له بعد خروجه من البيت الأبيض.



وبدأ ترامب كلمته بنفي نيته تأسيس حزب جديد، قائلاً: "لن أقوم بتأسيس حزب جديد، ونحن ننتمي إلى الحزب الجمهوري وسنحارب الاشتراكيين والشيوعيين".



فيما استهل باقي الخطاب بهجوم على سياسات إدارة بايدن، وذكر "إنجازات" إدارته السابقة، وقال: "إدارتي نجحت في وضع حد للتورط في الحروب التي لا نهاية لها".



وأضاف أن إدارته عقدت "صفقات سلام تاريخية" في الشرق الأوسط دون إراقة قطرة دماء، مشيراً إلى أنّ الانتخابات لو كانت منصفة، لتوصلت إدارته إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع الأول.



ووصف ترامب إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بالسيئة، متهماً بايدن بتبديد المكاسب التي حققتها الإدارة السابقة، وتنفيذ خطة اللقاحات التي وضعها هو عندما كان في البيت الأبيض.



وتابع: " الشهر الأول لبايدن كان الأكثر كارثية لأي رئيس أمريكي، وبايدن أخفق في حماية أمن الولايات المتحدة".



في سياق آخر، ألقى ترامب باللوم على كبير خبراء الأوبئة أنتوني فاوتشي في تفشي كورونا، كما توعد الديمقراطيين بخسارة الانتخابات المقبلة.



وألمح ترامب في كلمته إلى احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.