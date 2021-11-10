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خسارة قاسية لمنتخب سيدات نسور قاسيون لكرة السلة أمام لبنان‏

مني منتخبنا الوطني بكرة السلة للسيدات بخسارة مؤلمة أمام نظيره اللبناني بفارق عشرين نقطة وبنتيجة ٨٣-٦٣ وذلك ضمن مباريات بطولة آسيا المستوى الثاني، و التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان بعد مباراة لم تكن فيها لاعباتنا بمستواهن المعهود حيث غلب على أدائهن الطابع الفردي ولم يكن هناك حالة من التناغم والانسجام بين لاعباته ولم يتمكن مدربنا سومر خوري من وضع حد لحالة الشطط وإضاعة اسهل السلات رغم تبديلاته الكثيرة، غير أن لاعبات المنتخب اللبناني نجحن في وضع حد لمفاتيح القوة لدى منتخبنا.

أرباع اللقاء بدت على النحو التالي:
حسمت اللبنانيات ثلاثة الأرباع الأولى لمصلحتهن ٢١-١٧، ٢٨-١٢، ١٧-١٥، فيما حسمت سيداتنا الربع الأخير ١٩-١٧.