حصيلة الجمعة.. إخماد 12 حريقاً في اللاذقية

أكد قائد فوج الإطفاء في اللاذقية الرائد مهند جعفر إخماد 12 حريقاً نشبت اليوم في مناطق متفرقة.



وذكر الرائد جعفر أن الحرائق بدأت صباحاً من منطقة سقوبين بمساحة من الأعشاب، وتلاه حريق مشابه في منطقة شاليها أفاميا، وآخر عند المنطقة الحرة مقابل المشروع العاشر.



وأشار إلى إخماد حريق كبير في منطقة المتركية أتى على مساحات حراجية وزراعية تحوي أشجار زيتون وليمون، وحريق آخر في منطقة الخلالة نشب بمساحة حراجية بين المنازل السكنية، إضافة إلى إخماد حريق اندلعت نيرانه على طول سور تجمع المدارس على الكورنيش الجنوبي.



ولفت الرائد جعفر إلى إخماد حريق عند مقبرة بسنادا، وآخر داخل المقبرة امتدت فيه النيران بين القبور، وحرائق متفرقة في الغيو والقويقة والشلفاطية والمشيرفة تم إخمادها بجهود مشتركة من منظومة الإطفاء الثلاثية (إطفاء – دفاع مدني – حراج).



الوطن