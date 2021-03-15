حريق ضخم في شارع الباكستان بدمشق

سيطر عناصر الدفاع المدني وعناصر فوج إطفاء دمشق على الحريق الذي نشب في شارع الباكستان بمدينة دمشق، من دون أن يكون هناك أضرار بشرية خطيرة باستثناء حالة اختناق واحدة تم اسعافها إلى المستشفى.



وأكّد الرائد يوسف زيتون، أحد ضباط الدفاع المدني في دمشق لتلفزيون الخبر، أنّه "لا يوجد أيّة أضرار بشرية نتيجة الحريق باستثناء حالة واحدة تم نقلها إلى المستشفى من قبل فرق اسعاف الهلال الأحمر".



وأوضح زيتون أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات فقط"، مرجعاً سبب الحريق إلى "حدوث ماس كهربائي ناجم عن انفجار خزان كهربائي على اسطح أحد البنايات (محولة) ما أدى إلى توسع دائرة الحريق واشتعال خزانات مليئة بالمازوت".



وبيّن زيتون أنّ "عناصر الدفاع المدني وبمؤازرة فوج إطفاء دمشق استطاعوا السيطرة على الحريق".



وأردف زيتون، "تم استخدام ما يقارب 25 سيارة إطفاء وسلالم عدد (2) أثناء عملية إطفاء الحريق، إضافة إلى سيارات اسعاف تابعة لمنظمة الهلال الأحمر"، موضحاً أنّ "البناء الذي حدث فيه الحريق مؤلف من ثلاثة طوابق".



يذكر أن حريقاً مشابهاً اندلع منذ يومين في منطقة باب الجابية في دمشق القديمة نتيجة ماس كهربائي طال أحد المال التجارية المليئة بالقطنيات ما أدى إلى امتداد الحريق إلى أبنية أخرى مشابها.