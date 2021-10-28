حركة "طالبان" تعقد اجتماعات مع ممثلي 14 دولة في الدوحة

قال المتحدث باسم حركة "طالبان"، بلال كريمي، إن ممثلين عن الحركة أجروا لقاءات مع ممثلي 14 دولة في العاصمة القطرية الدوحة.



ولم يذكر المتحدث باسم الحركة أسماء جميع هذه البلدان، لكنه ذكر أن من بينها ألمانيا واليابان ونيوزيلندا والنرويج.



وكان وفد من "طالبان" برئاسة وزير الخارجية، أمير خان متقي، قد وصل إلى الدوحة في وقت سابق لإجراء محادثات.



ومن أبرز المواضيع التي تم التطرق إليها الصعوبات الاقتصادية والعقوبات المفروضة على أفغانستان ومحاربة الفساد.



ودعت "طالبان" المجتمع الدولي للضغط على الولايات المتحدة لفك تجميد الأصول المالية الأفغانية لديها.



ووفقا لمتقي فإن حكومة طالبان أوفت بجميع الشروط اللازمة للاعتراف بها دوليا.