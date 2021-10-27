تركيا تمدد مهمة قواتها في سوريا والعراق
الاحتلال التركي يدفع بتعزيزات عسكرية لدعم مرتزقته بريف الحسكة
مجلة نيوزويك: التدخل الأمريكي في سورية فشل وقد يتحول إلى كارثة
الاحتلال التركي ومرتزقته يكثفون اعتداءاتهم على محيط تل تمر
تصاعد التوتر في إدلب والجيش يستهدف محيط نقاط المراقبة التركية
معارك بين الإرهابيين تنتهي بخروج “الشيشاني” من جبل التركمان
رفع مرتقب لأسعار الكهرباء
"هيئة تحرير الشام" تهاجم "جند الشام" في ريفي إدلب واللاذقية
احتجاجات في ريف حلب رفضاً للتهديد التركي بعملية عسكرية شمال سوريا
الاحتلال الأمريكي يسرق كميات جديدة من النفط السوري
إرهابيو (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب يواصلون اعتداءاتهم
مسؤول عراقي: الاحتلال الأميركي يعرقل افتتاح معبر «الوليد- التنف»
وزارة التجارة تبيع أسطوانة الغاز من دون بطاقة ذكية ب 30000 ليرة
الجيش يمنع رتلاً للاحتلال الأمريكي من دخول قرية بريف الحسكة
الجيش يمشط مدينة الحراك ومحيطها بريف درعا الشمالي الشرقي

حديث مقتضب بين وزيري خارجية فرنسا والجزائر في كيغالي في ظل أزمة دبلوماسية

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بأنه تبادل الحديث باقتصاب مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، الثلاثاء بالعاصمة الرواندية كيغالي على خلفية أزمة دبلوماسية جديدة بين البلدين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن لودريان قوله: "التقيته وتبادلنا حديث مجاملة" على هامش اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي والاتحاد الإفريقي.

وأوضح أنهما تحدثا خصوصا عن عملية الانتقال في ليبيا التي ستشكل محور مؤتمر دولي في 12 نوفمبر في باريس.

وكان وزيرا خارجية البلدين التقيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر في نيويورك، وكانا حاضرين في طرابلس في 21 أكتوبر للمشاركة في "مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا".

وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية توترا بعد تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي رأى أن الجزائر بنيت بعد استقلالها في 1962 على "ريع للذاكرة" كرسه "النظام السياسي-العسكري"، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

واستدعت الجزائر سفيرها في فرنسا في الثالث من أكتوبر، احتجاجا على هذه التصريحات ومنعت الطائرات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل حيث تنتشر قوات عملية برخان المناهضة "للجهاديين"، من التحليق فوق أراضيها.

ودعت فرنسا الجزائر بعد ذلك إلى "احترام" سيادتها بعد أن شجع السفير الجزائري في فرنسا الجالية الجزائرية على "تشكيل رافعة قيادة" للتدخل في "الحياة السياسية الفرنسية".

ويفترض أن يعقد المؤتمر الدولي لكل دول الجوار الليبي للمرة الأولى في 12 نوفمبر في باريس، ولم يتم تأكيد مشاركة الجزائر بعد.

المصدر: أ ف ب