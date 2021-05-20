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حديث عن هدنة قريبة في غزة

يدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الحادي عشر على التوالي, وخلال الساعات الأخيرة تزايد الحديث بشأن تثبيت هدنة، تفرض وقفاً لإطلاق النار في القطاع.

ونقلت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" الأمريكية عن مسؤولين إعلانهم أن "إدارة الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ تتوقع أن يتم وقف ​إطلاق النار​​ هذا الأسبوع، وهذا الأمر قد يتم تحديداً ابتداء من يوم الجمعة​​​​​​​".

وأوضحت أن الولايات المتحدة​ تعمل إلى جانب دول عربية وأوروبية للضغط على نتنياهو والفصائل الفلسطينية.

وجزمت الصحيفة بأن "هناك آلية قائمة لوقف إطلاق النار والمسألة الوحيدة ​المعلقة​ هي التوقيت"، لافتةً إلى أن "المسؤولين المصريين أحرزوا تقدماً في المفاوضات مع حماس​​​​​​​".

وكانت وسائل إعلام عبرية رجحت أن تدخل التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في غزة والاحتلال حيّز التنفيذ عصر الجمعة، حيث قالت القناة 12: "إن وقف إطلاق النار سيدخل حيّز التنفيذ بعد ظهر الجمعة على الأرجح".

ورغم كثرة التصريحات بشأن سريان وقف إطلاق النار في غزة، شنّ جيش الاحتلال فجر الخميس غارات مكثفة على مناطق شمالي وشرقي وجنوبي القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية عن استشاد امرأة وجرح 7 آخرين بينهم أطفال، في غارات جوية لطيران الاحتلال على منطقة  السطر الغربي في خانيونس.

في المقابل، وجّهت الفصائل الفلسطينية في وقت متأخر من ليل الأربعاء ضربات صاروخية لمدن وبلدات الاحتلال، فضلاً عن قواعد عسكرية، من بينها قاعدتي "حتسريم" و"تل نوف" الجويتين.