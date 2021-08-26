"حايها حراميها"...جمركي يُقال بسبب امتهانه التهريب

كشف مصدر في مديرية الجمارك عن إقالة أمين مستودع المحجوزات الذي تم إيقافه مؤخراً



وذلك على إثر التحقيقات التي ربطت بين مستودع المهرّبات الذي ضبط في ضاحية الأسد بريف دمشق ومستودع المحجوزات في المديرية العامة للجمارك



وفي تفاصيل القضية التي أوجبت القرار، فقد كشفت معلومات أنه جمركياً تم فتح قضية بحق أمين مستودع المحجوزات وأحد العاملين لديه في المستودع



حيث إن المهرّبات التي تم ضبطها في ضاحية الأسد عادت لهم حسب التحقيقات الجارية وتجاوز قيمة القضية 600 مليون ليرة.



الوطن