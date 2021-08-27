جين باريت: عالمة نباتات أبحرت حول العالم متنكرة في زي رجل

إسراء المحمد:



في سبتمبر/أيلول 2019، أصبحت جين سقراط، البريطانية البالغة من العمر 77 عاماً، أكبر شخص سناً يبحر حول العالم بمفرده وبدون توقف وبدون مساعدة. لقد كان إنجازاً هائلاً في تاريخ الإبحار. لقد عزت نجاحها إلى حقيقة أنها "ثابرت وتغلبت على العديد من المشاكل في الطريق". لكن هناك جين أخرى طافت قبل 250 عاماً أيضاً حول العالم وتغلبت على العديد من المصاعب، أولها عدم السماح للنساء بالإبحار، لكن هذا لم يمنعها من خوض المغامرة.

تعرف معنا في هذا التقرير على قصة جين باريت، أول امرأة تبحر حول العالم متخفية في زي رجل.



رحلة استكشافية حول العالم



في عام 1767، كانت أوروبا في خضم عصر التنوير. كان لدى القوى الأوروبية جنون الاستكشاف وكانت تتدافع من أجل الوصول لمناطق جديدة. بتطلعات علمية ودعم سياسي واسع، وافق الملك لويس الخامس عشر ملك فرنسا على رحلة استكشافية حول العالم باهظة الثمن برئاسة لويس دي بوغانفيل. كانت هذه الرحلة الطموحة -الأولى من نوعها لفرنسا- استعراضاً للقوة والتأثير بقدر ما كانت رحلة استكشافية عملية. كانت السفن المخصصة للرحلة هي الفرقاطة "بوديوس" وسفينة الإمداد الأبطأ "إتوال" مع عدد من الضباط وطاقم الطائرة تحت قيادة الكابتن فرانسوا دي لا جيروديه.



كان على متن الرحلة عالم النبات الاستكشافي فيلبرت كوميرسون الذي تم توجيهه لإجراء جميع الملاحظات والاكتشافات النسبية على السواحل وحتى في المناطق الداخلية للبلدان المختلفة وسُمح له بإحضار مساعد شخصي.



في روشيفورت في غرب فرنسا في فبراير/شباط 1767، استقل كوميرسون وخادمه السفينة وكان خوفهما كبيراً. لم يكن أي منهما على متن سفينة من قبل ولا يمكن لأي منهما توقع الظروف التي كانا سيعيشان فيها خاصة بالنسبة لصبيه الخاص "جين"، الذي كان في الواقع امرأة تدعى جين باريت.



طفولة جين باريت وشبابها



ولدت جين في ريف بويل بوسط فرنسا. على الرغم من كونها فقيرة، فإنها كانت ذكية ومصممة بما يكفي للخروج من قريتها الصغيرة إلى بلدة Toulon-aux-Arroux القريبة، حيث أصبحت مدبرة منزل للكوميرسون وبدأت في مساعدته في عمله النباتي. مع مرور الوقت وعندما انتقل كوميرسون إلى باريس لمواصلة مسيرته المهنية، رافقته جين.



لقد قيل الكثير عن إخلاص جين للكوميرسون وغالباً ما يشار إليها في المقام الأول على أنها عشيقته. ولكن بينما كانت على علاقة بكوميرسون، لم تكن علاقتهما رومانسية مراهقة، كانا يبلغان من العمر 27 و40 عاماً ولم تتناسب شخصية كوميرسون مع نموذج بطل رومانسي. ومن الواضح أن كليهما كان طموحاً، وبمرور الوقت نمت شراكتهما لتصبح تعاوناً. لم يتزوجا أبداً، على الرغم من أن لديهما ابناً تبنياه معاً.



مساعدة شخصية وخبيرة نباتات



لا يسعنا إلا التكهن بما حدث عندما حصل كوميرسون على تكليفه المطلوب في رحلة بوغانفيل، هل طلبت جين مرافقة كوميرسون بدافع الولاء، أو بسبب مساعيها الفكرية الخاصة أو رغبتها في خوض تجارب جديدة؟ أم هل طلب كوميرسون من جين أن تأتي مدركاً أنه من غير المرجح أن يحقق أهدافه العلمية دون مساعدتها بعد أن أصبحت خبيرة بالنباتات وتلميذة مميزة؟ في حين أن أحد المتدربين الذكور ربما قدم الدعم المهني، فإن اعتلال صحة كوميرسون المستمر يتطلب الآن مقدم رعاية شخصي أيضاً. مع جين، كان لديه شخص يقوم بكلا الدورين. ربما كان قرارهما نتيجة كل هذه الأسباب، وكلاهما يعرف أن هذه الفرصة كانت مهمة للغاية بحيث لا يمكن رفضها.



لم تكن جين بالتأكيد أول امرأة تتخفى كذكر في القرن الثامن عشر. هناك الكثير من القصص والكتب والروايات الرومانسية وذات الطابع المغامراتي عن نساء حاربن وسافرن وقمن بالبطولات في زي رجل، لكن كيف استطعن الحفاظ على تنكرهن لسنوات؟ بالنسبة لجين، التي كانت تتجه إلى المحيطات المفتوحة لسنوات، كان ذلك مصدر قلق خاص.



الرحلة واكتشاف حقيقة باريت



منذ البداية، كانت حياة البحر صعبة وكان كوميرسون مريضاً لأسابيع وأصابته القرحة المستمرة في ساقه إلى حد كبير في المقصورة. ونمت الشكوك بسرعة على متن السفينة بسبب التفاني الذي أظهره صبي الكابينة لسيده.



عندما وصلت البعثة المنهكة إلى تاهيتي في أبريل/نيسان 1768، اكتشف أمر جين، ولكن ليس من قبل الطاقم، ولكن من قبل التاهيتيين الذين، حسب الروايات، عرفوا أنها امرأة فور رؤيتها.



وفقاً للتدوينات التي وجدت لقائد الرحلة في دفتر يومياته عن الحدث، فإن خادم كوميرسون، المدعو باريت، كان امرأة. شكله وصوته وذقنه من دون اللحية واهتمامه الدقيق بعدم تغيير ملابسه بحضور أي شخص، إلى جانب عدة علامات أخرى، أدى إلى ظهور هذا الشك واستمراريته. ولكن كيف لامرأة أن تكون عالمة نباتات خبيرة وتتبع سيدها وسط الثلوج والجبال المتجمدة في مضيق ماجلان، وحتى في مثل هذه الرحلات المزعجة تتمكن من حمل المؤن والأسلحة والأعشاب، بكل شجاعة وقوة؟



تشير المدونات إلى أنه بالكاد كان باري قد وضع قدميه على الشاطئ مع الأعشاب تحت ذراعه، عندما أحاط به رجال تاهيتي وصرخوا، إنها امرأة، وأرادوا منحها التكريم المعتاد في الجزيرة.



بعد عودتها للسفينة؛ قالت جين إنها خدعت سيدها في روشيفورت، بعرضها عليه أن تخدمه في ملابس الرجال في اللحظة التي كان يبحر فيها، وأنها سبق لها أن خدمت سابقاً رجلاً نبيلاً في جنيف في باريس، ولأنها ولدت في بورغندي، وأصبحت يتيمة، فإن وضعها ألهمها بالقرار لإخفاء جنسها لتجربة السفر، وأن هذه الرحلة أثارت فضولها.



نهاية الرحلة الاستكشافية



على الرغم من إعجاب بوغانفيل الواضح بجين، وإصرار كوميرسون على أنه قد خدع أيضاً من خلال تنكرها، كان القبطان يعلم أن الوضع يجب حله، من أجل سلامة جين ومتابعة الرحلة بنجاح. بينما من الواضح أن بوغانفيل لم يستطع التخلي عن جين في تاهيتي، لم يستطع العودة إلى فرنسا وهي لا تزال على متنها بعد سنوات في البحر. وهكذا بقيت جين على سفينة الإمدادات معزولة عن الرجال.



أصبحت الرحلة الاستكشافية محفوفة بالصعوبات وأصبحت الآن رحلة تحمّل بدلاً من اكتشاف. أدى نقص الغذاء والماء إلى تفاقم المرض الذي عصف بالسفينة حتى دخلت السفينتان أخيراً في مستعمرات جزر الهند الشرقية الهولندية، ونجحت في ذلك.



أدرك بوغانفيل أن الإمكانات العلمية والاستكشافية للرحلة قد استنفدت وأن عليهم العودة، وعندما غادرت البعثة موريشيوس بعد خمسة أسابيع، تُرك كوميرسون وجين في بورت لويس مع الحاكم الفرنسي بيير بويفر.



حياة جديدة



كان بويفر نفسه عالم نبات متعطشاً وأنشأ حديقة نباتية رائعة خارج بورت لويس، والتي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا. لقد أشرك كوميرسون بحماس لدراسة المناطق المحيطة، بما في ذلك مدغشقر، وبالطبع ظل خادم كوميرسون المخلص معه. وهكذا ، بعد 22 شهراً من الحياة الجهنمية على متن السفن، وجدت جين نفسها عائدة إلى الأرض وفي أمان نسبي. لا يوجد سجل يشير إلى ما إذا كانت قد تخلت عن ملابسها التنكرية، لكنها بقيت مع كوميرسون في موريشيوس حتى وفاته في مارس/آذار 1773. خلال الوقت المشترك هناك، كرس الاثنان نفسيهما لدراسة نباتات المنطقة، وجمعا أكثر من 1000 نوع.



مع وفاة كوميرسون، تُركت جين لتدبر أمرها بنفسها، ثم فتحت حانة في بورت لويس وتزوجت في عام 1774 من بيير دوبيرنا.



عودتها وحصولها على راتب من البحرية الفرنسية



عند عودتها في نهاية المطاف إلى فرنسا مع زوجها في العام التالي، لم يكن هناك أي منشورات نباتية من تأليفها أو أي اكتشافات منسوبة إليها. لكن بعد عشر سنوات من عودتها إلى فرنسا، دفعت البحرية الفرنسية لجين باري رواتبها. على الرغم من كسرها لقواعد البحرية الفرنسية من خلال الانضمام إلى الرحلة متخفية، حصلت جين على معاش تقاعدي لشجاعتها وسلوكها المثالي في الرحلة. يبدو أن بوغانفيل، الذي لا يزال معجباً بالصفات ذاتها التي لاحظها قبل عقد من الزمن، أصبح الآن قادراً رسمياً على الاعتراف بإنجاز جين الاستثنائي.



كانت جين باريت على الأرجح هي التي جمعت، في عام 1767، نبات الجهنمية الشهير الذي يزين العديد من الحدائق الأسترالية اليوم، ومع ذلك لم تتم تسمية أي نبات رسمياً باسمها حتى عام 2012، عندما تم أخيراً تكريمها بتسمية نبات باسم Solanum baretiae، وهو نوع من الباذنجان.



عربي بوست