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جنرال سابق في بحرية الاحتلال: الحرب البحرية مع إيران ليست في صالحنا

حذر جنرال إسرائيلي سابق في سلاح البحرية الإسرائيلية من استمرار الحرب البحرية مع إيران، مؤكداً أنها ليست في مصلحة "إسرائيل".

وأكد قائد سلاح البحرية الإسرائيلي الأسبق الجنرال إليعزر مروم، في مقابلة مع صحيفة "معاريف"، من الاستمرار في ساحة الحرب البحرية، نظراً "لاعتماد إسرائيل على تجارة خارجية بحرية تمتد من الهند إلى الصين، وهو ما يؤثر سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي".

وأوضح الجنرال الإسرائيلي أن بلاده أدارت معركة سرية مع إيران، خلال السنوات الماضية، خاصة على الساحة البحرية، مؤكداً أن "تسريب سرية تلك العمليات والإعلان عن وقوف إسرائيل ورائها أفقدها أهميتها".

وجاءت تصريحات الجنرال إليعزر ماروم على خلفية اشتعال النيران في سفينة شحن إسرائيلية، شمالي المحيط الهندي، دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.