تواصل الاحتجاجات في مناطق لبنانية على تردي الأوضاع المعيشية

تجددت الاعتصامات وإغلاق الطرق العامة في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على تردى الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن محتجين عمدوا إلى قطع بعض الطرقات في العاصمة بيروت احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.



كما عمد محتجون آخرون إلى قطع الطرقات عند ساحة الشهداء والأوتوستراد الشرقي في صيدا بالإطارات المشتعلة في حين ذكرت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي أن المحتجين قطعوا السير على أوتوستراد الميناء في طرابلس شمال لبنان.



وفي البقاع قطع محتجون طريق عام المرج جب جنين بالإطارات المشتعلة.



وكانت مسيرة للمحتجين جرت في وقت سابق اليوم في عدة شوارع في بيروت وأمام وزارة الداخلية اللبنانية جرى خلالها رفع شعارات ولافتات تطالب بتحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.



وتشهد العديد من المناطق اللبنانية منذ الـ 17 من تشرين الأول 2019 مظاهرات واعتصامات احتجاجاً على تردى الأوضاع المعيشية والاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد في البلاد.