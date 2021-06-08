تهريب مستور عبر الحاويات المختلفة.. ولجنة في الجمارك للجرد والمطابقة

بينت مصادر مطلعة في المديرية العامة للجمارك عن تشكيل لجنة لإعادة النظر في حمولة الكثير من الحاويات (المختلفة) القادمة عبر الميناء وتنفيذ عمليات جرد وتصنيف وتدقيق للبضائع والمواد القادمة عبر هذه الحاويات ومدى مطابقتها للبيانات الخاصة بها وحصر كل المواد المخالفة التي لم ترد في البيانات والتعامل معها على أنها مهربات، وتم ترحيل جزء من هذه المواد المخالفة التي باتت بحكم المهربة إلى الإدارة العامة بدمشق للتعامل معها وفق القانون الجمركي والتعليمات الخاصة في مثل هذه المخالفات ليصار للمصالحة عليها في حال كان يسمح القانون بذلك.



وفي توضيح لمدير في الجمارك بين أن المقصود بالحاويات المختلفة هي التي لا تشتمل على نوع واحد من البضاعة بل تكون محتوياتها بضائع ومواد مختلفة تم شحنها ضمن حاوية واحدة للتخفيف من أعباء النقل والشحن، مبيناً أنها حالة مسموح بها لكن لها تعليماتها ومحددات تضبطها.



على حين اعتبر بعض المخلصين الجمركيين الذين تحدثنا اليهم أن مثل هذه الحاويات تمثل مستودعات مثالية لإدخال المهربات في حال كان هناك تعاون وتنسيق مع بعض العاملين أو القائمين على عمليات التدقيق لكون البضائع المختلفة تسمح بإدخال بضائع غير نظامية ضمنها مثل إدخال أجهزة موبايل وغيرها من الأدوات والأجهزة التي عادة ما تكون مطلوبة في السوق المحلية وثمنها مرتفع



بينما رجح الكثير من المتابعين للعمل الجمركي ربط هذا الإجراء وتشكيل هذه اللجنة لجرد الحاويات المختلفة مع الإجراءات المتخذة بحق بعض المخلصين الجمركيين الذين تم إحالتهم للتحقيق وأن هذه الحاويات المختلفة تعود لهم وعند توقيفهم وإحالتهم للتحقيق تم التوقف عن الإجراءات الخاصة بإدخال هذه الحاويات لحين تشكيل اللجنة الخاصة بالفحص والتدقيق في محتويات هذه الحاويات وعدم الاكتفاء بالفحص عبر جهاز السكنر ومطابقة البيانات والأوراق والفواتير المرفقة مع هذه الحاويات مع طبيعة ومواصفات البضائع القادمة عبر هذه الحاويات، خاصة أن هذه البضائع تعود لمستوردين وتجار وصناعيين وغيرهم وتأخر وصولها لهم بفعل توقيفها في الميناء، وكان لابد من تدقيقها وتسليمها لأصحابها



ويبدو أن هذا الإجراء حول الحاويات المختلفة هو جزء من عملية إصلاحية واسعة يتم العمل عليها في المديرية العامة للجمارك



الوطن