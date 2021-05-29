تمديد معارض سورية التخصصية لغاية مساء يوم غد السبت

أعلنت مؤسسة طيارة للمعارض والمؤتمرات عن تمديد فعاليات مجموعة معارض سورية التخصصية التي تقيمها في مدينة المعارض على طريق دمشق الدولي لغاية مساء يوم غد السبت.



وأوضح مدير عام المؤسسة المنظمة أن التمديد يأتي بهدف إتاحة وقت أكبر لزوار المعرض للاطلاع على ما يتضمنه من آلات وتجهيزات وخطوط إنتاج ومعدات ومواد أولية تدخل في عمليات إعادة تأهيل وتحديث قطاعات الصناعة والكهرباء والأتمتة الصناعية والبناء والتشييد وإطلاق مشاريع جديدة.



وافتتحت في الـ 24 من أيار الجاري فعاليات مجموعة معارض سورية التخصصية بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وأجنبية وشملت المعرض السوري الدولي للبناء والتشييد والبنى التحتية “تنكو بيلد” والمعرض السوري لأعمال الإلكتروميكانيك والتبريد والتكييف والتدفئة والتهوية “سيريا ميب” والمعرض السوري الصناعي الدولي “سينكس” للآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج والتعبئة والتغليف والبلاستيك وجناح “سيريا إينيرجي” للطاقة والكهرباء والأتمتة الصناعية وجناح “واتيكس” لأشغال المياه.