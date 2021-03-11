تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة الشدادي تضم راجمات صواريخ

أدخلت القوات الأمريكية، تعزيزات عسكرية جديدة إلى قاعدتها في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وتضم عشر شاحنات تحمل سبع حاويات خشبية وثلاث راجمات صواريخ.



ورجحت مصادر محلية، أن الحاويات الخشبية تحوي أسلحة ومعدات خاصة بإطلاق الصواريخ التي تم تزويد القواعد بها مؤخراً.



بالتزامن مع ذلك، سيّرت قوات الشرطة العسكرية الروسية، دورية عسكرية في ريف مدينة المالكية بريف الحسكة، وصلت إلى قرية عين ديوار شمال المالكية.



واتجهت الدورية المؤلفة من 4 عربات برفقة مروحتين إلى الجسر الروماني على الحدود السورية التركية حيث توجد نقاط وتمركزات للجيش السوري على الحدود، قبل أن تتابع سيرها وتتجه إلى الريف الغربي للحسكة عائدة إلى قواعدها في مدينة القامشلي.