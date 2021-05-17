تعرف اليها.. الحل النهائي لمشكلة بطء الانترنت من الراوتر

يعاني الكثير من مستخدمي الإنترنت المنزلي أحيانًا من بطء خدمة الإنترنت أو ضعفها عن السرعة التي يحتاجون إليها خاصة في أوقات الذروة، التي تزيد خلالها نسبة الأحمال على الشبكات.



أفضل مكان لوضع الراوتر في المنزل



1. يفضل وضع قطع الأثاث الكبيرة حول الجدران الخارجية للمنزل، سيتحسن الاستقبال إن لم تضطر الإشارة إلى الانتقال عبر قطع أثاث كبيرة تؤدي إلى إضعاف الإشارة.



2. قلل عدد المرايا، إذ تعكس كل الأسطح المعدنية الإشارات اللاسلكية، بما في ذلك الطبقة المعدنية الرقيقة الموجودة في معظم المرايا.



3. ضع جهاز الراوتر في مكان يحقق أقصى فعالية، ويتحدد أداء جهاز الراوتر بشكل كبير اعتمادًا على مكان وضعه، لذا فكّر في وضع الراوتر في الأماكن التالية أثناء اختيار مكان له:



– بالقرب من منتصف المنزل في طابق علوي، أفضل اتجاه لانتقال موجات الراديو هو نحو الأسفل والجانب.



– بعيدًا عن الأرض والوضع الأمثل هو وضع الجهاز على حامل جداري أو رف مرتفع.



– في أبعد نقطة ممكنة عن جهاز الراوتر اللاسلكي الخاص بالجيران (بعد ضبط الجهاز لاستخدام قناة لاسلكية مختلفة بالطبع).



– بعيدًا عن أجهزة الهواتف اللاسلكية والمايكروويف حيث أنها تستخدم نفس التردد (2.4 جيجاهيرتز)، علمًا بأن هناك أجهزة هواتف لاسلكية لا تؤثر على الإشارة اللاسلكية.



– بعيدًا عن كابلات الطاقة وأسلاك أجهزة الكمبيوتر وشاشات مراقبة الأطفال ومصابيح الهالوجين، حيث يمكن أن تتداخل هذه الأسلاك مع استقبال إشارة الراديو.



– بعيدًا عن أحوض السمك، حيث يمكن للمياه بدخل أحواض السمك أن تمتص إشارة «الواي فاي»، الأمر الذي يؤدي إلى قلة المسافة التي تستطيع أن تقطعها.

– الابتعاد عن الجدران السميكة، فعندما يكون الجدار سميكا يصعب مرور الإرسال كما يجب الابتعاد عن النوافذ حتى لا تنتقل الإشارة إلى الخارج.