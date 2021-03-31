تعديل أجور نقل الركاب بسيارات الأجرة /التكسي/

تعديل أجور نقل الركاب بسيارات الأجرة /التكسي/
وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق في جلسته اليوم على تعديل أجور نقل الركاب بسيارات الأجرة العمومي /التكاسي/ ضمن المحافظة.
وبين عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في المحافظة مازن الدباس أن أجرة الكيلومتر الواحد أصبحت بـ /٢٣٠/ ليرة والساعة الزمنية بـ/٤/ آلاف ليرة وقيمة الانطلاقة الأولى /١٥٠/ ليرة وكل قفزة عداد خمسين ليرة وفق القرار موضحا أن المبلغ الواجب على الراكب دفعه حاليا هو ضعف التأشيرة الظاهرة على شاشة العداد لحين تعديل العدادات من قبل فرع دمشق في الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات /السورية للشبكات/.
ولفت الدباس إلى أن القرار كلف مديرية هندسة المرور والنقل بطباعة اللصاقات وتوزيعها على سيارات الأجرة مقابل مبلغ /٥٠٠/ ليرة للصاقة الواحدة مشيراً إلى أن قرار التعديل جاء بعد تعديل تعرفة سعر ليتر البنزين والأخذ بالحسبان ارتفاع أجور الصيانة وقطع الغيار بشكل يتناسب مع تمكين أصحاب السيارات من العمل وتأمين الخدمة للمواطنين.