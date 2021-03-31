تعديل أجور نقل الركاب بسيارات الأجرة /التكسي/

وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق في جلسته اليوم على تعديل أجور نقل الركاب بسيارات الأجرة العمومي /التكاسي/ ضمن المحافظة.



وبين عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في المحافظة مازن الدباس أن أجرة الكيلومتر الواحد أصبحت بـ /٢٣٠/ ليرة والساعة الزمنية بـ/٤/ آلاف ليرة وقيمة الانطلاقة الأولى /١٥٠/ ليرة وكل قفزة عداد خمسين ليرة وفق القرار موضحا أن المبلغ الواجب على الراكب دفعه حاليا هو ضعف التأشيرة الظاهرة على شاشة العداد لحين تعديل العدادات من قبل فرع دمشق في الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات /السورية ‏للشبكات/.



ولفت الدباس إلى أن القرار كلف مديرية هندسة المرور والنقل بطباعة اللصاقات وتوزيعها على سيارات الأجرة مقابل مبلغ /٥٠٠/ ليرة للصاقة الواحدة مشيراً إلى أن قرار التعديل جاء بعد تعديل تعرفة سعر ليتر البنزين والأخذ بالحسبان ارتفاع أجور الصيانة وقطع الغيار بشكل يتناسب مع تمكين أصحاب السيارات من العمل وتأمين الخدمة للمواطنين.