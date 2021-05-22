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تشييع المواطن السوري الذي قضى باعتداءات "حزب القوات"

أفادت مصادر لبنانية، أنه وبتكليف من السفير علي عبد الكريم علي قام وفد من قيادة حزب البعث العربي الإشتراكي في البقاع الشمالي بتقديم واجب العزاء باستشهاد المواطن السوري محيسن أحمد الصالح الذي قضى أثناء توجهه للمشاركة في انتخابات الرئاسة على أيدي” عصابات مأجورة”.

وقالت المصادر، “إن تلك العصابات التي استجابت لأوامر بعض الأبواق المتعاطفة مع الدواعش هاجمت الحافلات التي تقل المواطنين السوريين إلى السفارة السورية”.

وطالب الوفد وأهل الشهيد الأجهزه الأمنية والقضائية القيام بواجبها في ملاحقة ومحاسبة المحرضين والفاعلين والإقتصاص من المجرمين حرصاً على العلاقات الأخوية بين البلدين.

وبحسب المصادر أكد السفير علي عبد الكريم باتصال هاتفي مع نجل الشهيد أن “السفارة كانت وستبقى إلى جانب أبناء الجالية السورية في لبنان وأنها ستلاحق القتلة بالوسائل القانونية.

ويوم أمس الخميس، قامت مجموعات شغب تابعة لحزب القوات اللبناني بالاعتداء على المواطنين السوريين الذين كانوا يتوافدون باتجاه السفارة السورية في بيروت للمشاركة بالانتخابات الرئاسية .الوطن أون لاين