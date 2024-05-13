أهالي المسلحين الأجانب يقتحمون المحكمة العسكرية في إدلب

مجموعة من أفراد عائلات المسلحين الأجانب، الذين يطالبون بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين داخل سجون زعيم “هيئة تحرير الشام”، أبو محمد الجولاني، داهموا مبنى “المحكمة العسكرية” في إدلب، شمال سوريا.

تطالب العائلات المعتصمة بالكشف عن مصير أحبائهم داخل سجون “هيئة تحرير الشام”.

في تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أفادت تنسيقيات المسلحين بأن “العائلات تُطالب بإطلاق سراح المعتقلين الذين يحملون جنسيات أردنية وأوزبكية ومصرية وتركية”.

عشرات المتظاهرين توجهوا إلى مبنى “المحكمة العسكرية” لدعم اعتصام ذوي المسلحين الأجانب، مطالبين الهيئة بالكشف عن مصير المعتقلين وفقاً لموقع الميادين نت.

هتف المتظاهرون في إدلب ضد الجولاني، مُرددين شعارات مناهضة له.

في 6 مايو، نفّذ متظاهرون في أريحا اعتصامًا مفتوحًا احتجاجًا على حملة الاعتقالات التي شنها جهاز الأمن التابع لـ “هيئة تحرير الشام”.

تشهد مناطق إدلب احتجاجات يومية تطالب بإسقاط الجولاني وحل جهازه الأمني والإفراج عن المعتقلين. وبدأ الجولاني حملة اعتقالات ضد قادة “الهيئة” بتهمة التخطيط لانقلاب ضده، ما دفع بالمزيد من التظاهرات وسط قمع قوات الأمن التابعة له.