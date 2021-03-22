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تركيا تطالب روسيا بالتدخل لوقف هجمات الجيش على مسلحيها في إدلب

طالبت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، السلطات الروسية بالتدخل لوقف ما وصفته بـ"هجمات الجيش السوري" على مدينة إدلب.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الحكومية السورية "التي استهدفت في وقت سابق مستشفى في منطقة الأتارب، تضرب الآن تجمعات سكنية في قرية قاح بمنقطة خفض التصعيد في إدلب، فضلا عن استهداف بالصواريخ لموقف شاحنات ومقطورات بالقرب من سرمدا. وفي حين نفقت العديد من حيوانات في قرية قاح، أصيب 7 مدنيين في موقف الشاحنات والمقطورات".

وأضافت: "لقد أحيل بيان في هذا الشأن إلى الجانب الروسي من أجل الوقف الفوري للهجمات، كما تم تنبيه قواتنا، وتجري حاليا متابعة التطورات".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق يوم الأحد عن مقتل وإصابة نحو 15 شخصا بقصف قيل إنه لـ"قوات تساندها دمشق" استهدف مستشفى في إدلب بشمال سوريا.

 


المصدر: RT