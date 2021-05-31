ترخيص رسمي لمشغل ثالث للخليوي في سوريا

صدّقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على النظام الأساسي لشركة “وفا” للاتصالات، والتي تقدّم خدمات اتصالات الخليوي.



وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة عن القرار المصدق من قبل الوزارة.



ورغم أن القرار مؤرخ بيوم 30 أيلول 2020، إلا أنه نشر في الجزء الثاني من العدد 20 للجريدة الرسمية عام 2021، ونص على أن هدف الشركة خدمة عمل المشغل الخليوي عبر أي نشاط اقتصادي وتجاري مسموح به في سوريا حسب ترخيص الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بما في ذلك استيراد وتصدير وتجارة أجهزة الاتصالات والدارات والشرائح الإلكترونية.



ويسمح للشركة إبرام العقود باختلاف أنواعها مع الشركات والمصارف والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والتعاون مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المحليين أو الأجانب وتقديم خدمات دفع أو نقل النقود وسائر الشؤون المتعلقة بالخليوي.



رأس مال الشركة بحسب القرار 10 مليار ليرة سورية موزعة على 100 مليون سهم قيمة كل منهم 100 ليرة، ومركزها دمشق ومدة عقد الشركة 22 عاماً تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة التأسيسية ويجوز تمديها لمدد أخرى على أن يتم تصديق ذلك من الوزارة.

النظام الأساسي للشركة نصّ على أنها تقدم خدمة اتصالات الخليوي وجميع الخدمات الفرعية ذات الصلة وتسمّى شركة وفا للاتصالات /تيليكوم/ المساهمة المغفلة الخاصة.



7 شركات سورية اجتمعت لتأسيس “وفا تيليكوم” تشمل “ABC l.l.c” و”IBC advanced” و “IBC technology” و”IBC telecom” و”wafa telecom” و “tele space” و “tell you” وجميع مراكز تلك الشركات في دمشق، بحسب “سناك سوري”.



يذكر أن وزارة الاتصالات السورية سبق وقالت إن المشغل الثالث للخليوي في سوريا سيكون لشركة محلية وسيخرج قريباً إلى العلن دون أن يتم الإعلان عن أي جديد بهذا الشأن لاحقاً.