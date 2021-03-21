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تدهور صحة المعارض ميشيل كيلو بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تدهور صحة المعارض ميشيل كيلو بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تدهورت صحة المعارض ميشيل كيلو، إثر إصابته بفايروس “كورونا”، حيث تم نقله إلى المستشفى يوم الخميس الماضي في باريس.

وتحدثت مصادر مقربة من المعارض كيلو بحسب وسائل إعلام، بأنه “نقل إلى إحدى مشاف باريس بعد تدهور صحته إثر إصابته بفايروس كورونا, وتفاقم أعراض المرض وشعوره بالتعب والوهن الشديدين”.

وكان قد صرح ميشيل كيلو سابقا بإصابته بفايروس كوفيد – 19 يوم الخميس الماضي قبل نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

وأوضح كيلو أنه قد أصيب بالفايروس رغم تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفايروس كوفيد- 19 ، منذ حوالي الأسبوعين، في مكان إقامته في فرنسا.