تخلص بهذه الطرق من عادة الإفراط في تناول الطعام

يقدم خبراء التغذية أربع طرق للحد من الإفراط في تناول الطعام، أولها تخفيف عوامل الإغراء إذ إن الأشخاص يميلون إلى عدم القدرة على مقاومة الأطعمة المغرية، مدفوعة بالمسارات العصبية التي تغير اتخاذ القرار وأنظمة التحكم في الانفعالات، وعليهم"تجنب شراء" المكافآت في المقام الأول.



تناول أطعمة مغذية وصحية وهذا يعتبر أحد أهم العوامل في تحسين الصحة العامة.



شرب المزيد من الماء ففي أغلب الأحيان، يخلط العطش بالجوع. وتبعا لذلك، فمن المحتمل أن يصل الناس إلى الأطعمة المريحة عندما يعانون من الجفاف.



تحرك أكثر لأن التمرين يعزز الحالة المزاجية، وله تأثير كبح الشهية.







روسيا اليوم