تخفيض كميات تعبئة البنزين للسيارات الخاصة والعامة /50/ بالمئة في دمشق

قررت لجنة المحروقات في محافظة دمشق تخفيض كميات تعبئة مادة البنزينللسيارات السياحية الخاصة والعامة /التاكسي/ بنسبة /50/ بالمئة



وبالمدة المدة الزمنية السابقة نفسها نظرا لانخفاض عدد طلبات المحروقاتالواردة الى المحافظة.



وبين نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة دمشق الدكتور أحمد نابلسيفي أنه تم تخفيض تعبئة البنزين لتصبح /20/ ليترا كل سبعة أيام للسيارات السياحية الخاصة و/20/ ليترا كل أربعة أيام للسيارات العامة /التاكسي/ و/20/ ليترا للسيارات العاملة على الخطوط الخارجية لبنان والاردن كل /4/ أيام.



وأشار نابلسى الى أنه سيتم ايقاف تزويد الميكروباصات /السرافيس/ بكمياتالمازوت المخصصة لها كل يوم جمعة حتى اشعار اخر والاكتفاء بعمل باصاتالشركة العامة للنقل الداخلي وشركات النقل الداخلي الخاصة حرصا علىاستمرار تأمين خدمة النقل للمواطنين.



وأوضح نابلسي أن تطبيق القرار يبدأ اعتبارا من صباح اليوم لافتا الى أن هذا الاجراء مؤقت لحين وصول التوريدات النفطية الى سورية.



سانا