بِذار قمح أميركي إلى الحسكة.... هدايا واشنطن المسمومة
الرئيس الأسد يستقبل وفداً روسياً برئاسة المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين
تعيين محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا
عدوان إسرائيلي جنوب دمشق
بمساندة الجيش.. أهالي (تل أحمد) بريف القامشلي يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي
تواصل عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور
اليوم انطلاق فعاليات الاجتماع السوري الروسي المشترك حول عودة اللاجئين
الأمم المتحدة تعلق على الضربات الجوية الأمريكية التي أودت بحياة مدنيين في سوريا
نائب أبو بكر البغدادي يدلي باعترافات خطيرة
محنة المفتي أحمد حسون
بالتعاون مع ميليشيا (قسد).. الاحتلال الأمريكي يوزع بذار قمح مشبوه
الإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين في إطار اتفاق التسوية بدرعا
أهم العوامل التي أسهمت في إستعادة " طالبان باكستان" قوتها
روبرت فورد: أمريكا فشلت ...والأسد فاز في الحرب
مديرا مخابرات السعودية وسوريا يلتقيان في مصر

تحذير أممي وروسي من انتقال الإرهاب إلى الدول المجاورة لأفغانستان

حذرت منظمة الأمم المتحدة وروسيا من انتشار النشاط الإرهابي والمخدرات من أفغانستان إلى الدول المجاورة لها مشيرين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ذلك.

وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي أمس أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان ديبورا ليونز وفقاً لوكالة سبوتنيك أن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في أفغانستان سيعزز تدفق المخدرات والأسلحة كما سيساهم في نشر الإرهاب.

وقالت ليونز خلال الجلسة: “الوضع الحالي يهدد بزيادة خطر التطرف فيما سيعزز التدهور المستمر للاقتصاد غير الرسمي بما فيه تدفق المخدرات والاتجار بالأسلحة والبشر”.

من جهته قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال الجلسة: “اليوم هناك خطر حقيقي لانتشار النشاط الإرهابي والمخدرات بما فيه تحت غطاء الهجرة إلى أراضي الدول المجاورة”.

وأضاف نيبينزيا: “بغض النظر عن زيادة الدعم عبر إدارة تنسيق القضايا الإنسانية التابعة للأمم المتحدة نرى أنه من المستحيل حل المشاكل الاجتماعية الاقتصادية في أفغانستان دون فك تجميد حساباتها لدى الهيئات المالية الدولية”.

وشهدت أفغانستان ارتفاعاً بأسعار المواد الغذائية بنسبة كبيرة منذ أن استولت حركة طالبان على السلطة في آب الماضي وارتفع التضخم بفعل تجميد أرصدة البنك المركزي الأفغاني المودعة في الخارج.

وكانت الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من أن الوضع الإنساني في هذا البلد كارثي في ظل معاناة ثلث السكان على الأقل من الجوع.