تجهيز جميع السدود بمحافظة الحسكة لاستقبال موسم الأمطار

أكدت مديرية الموارد المائية في محافظة الحسكة أنه تم تجهيز جميع سدود المحافظة لاستقبال موسم الأمطار وتخزين مياه الأنهار والفيضانات في حال حدوثها.



وبين مدير الموارد المائية المهندس عبد العزيز أمين أن الحالة الفنية للسدود العشرة المنتشرة في مناطق مختلفة من أرجاء المحافظة جيدة وتتم متابعتها الدورية من قبل فنيي المديرية عبر تفقد جسم السد والتأكد من عمل البوابات والسكور والمفرغات بشكل جيد إضافة إلى أخذ قياسات مناسيب المياه فيها لافتا إلى أن حجم التخزين الحالي لسدود المحافظة يبلغ 312 مليونا و634 ألف متر مكعب من المياه.



يشار إلى أن مياه سدود محافظة الحسكة تستثمر في ري المساحات الزراعية التي تتوضع بالقرب منها فيما يستخدم تخزين مياه سد السفان لتأمين مياه الشرب لمدينة المالكية وجزء من احتياجات مدينة القامشلي من مياه الشرب.