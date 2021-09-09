بمشاركة سورية… افتتاح أول مؤتمر برلماني عالمي لمكافحة الإرهاب في فيينا
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بمشاركة سورية… افتتاح أول مؤتمر برلماني عالمي لمكافحة الإرهاب في فيينا

بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية افتتح في العاصمة النمساوية فيينا اليوم المؤتمر العالمي الأول للبرلمانيين حول مكافحة الإرهاب والذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالاشتراك مع الأمم المتحدة والدولة المضيفة النمسا.

وشدد رئيس البرلمان النمساوي فولفغانغ سوبوتكا في كلمة الافتتاح على أهمية دور البرلمانات في منع الإرهاب ووضع استراتيجيات فعالة لمكافحة التطرف وخطاب الكراهية ولا سيما الأوضاع الراهنة في أفغانستان وأفريقيا.

ولفت سوبوتكا إلى أن الإرهاب والتطرف يشكلان تهديداً لأمن الدول وقيم المجتمعات الديمقراطية وحرية المواطنين وقال “إن البرلمانات الوطنية تلعب دوراً رئيسياً في مكافحة الإرهاب من خلال إصدار القوانين والتصديق على الاتفاقيات الدولية وتنفيذ التدابير ذات الصلة”.

وتركز جلسات المؤتمر على محاربة النزعات المتطرفة وخطاب الكراهية ووضع الاستراتيجيات الفعالة ومناقشة التحديات والبحث على حلول ناجعة لدعم المتضررين من ضحايا الإرهاب.

ويرأس الوفد السوري المشارك في أعمال المؤتمر رئيس لجنة العلاقات العربية والخارجية والمغتربين في مجلس الشعب بطرس مرجانه ونائب رئيس اللجنة عمار الأسد ومقررة اللجنة شيرين يوسف والإداري إياد الحسن.