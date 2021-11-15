بمساندة الجيش.. أهالي (تل أحمد) بريف القامشلي يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي
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بمساندة الجيش.. أهالي (تل أحمد) بريف القامشلي يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي

اعترض أهالي قرية تل أحمد في ريف القامشلي بمساندة وحدة من الجيش العربي السوري رتل آليات عسكرية تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي حاول العبور بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع.

وأفادت مراسلة سانا في القامشلي نقلا عن مصادر محلية بأن أهالي قرية تل أحمد اعترضوا رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من مدرعات وجرافة ورشقوه بالحجارة ومنعوه من المرور عبر الطريق العام بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع والعودة من حيث أتى.

ولفتت المصادر الى ان وحدة من الجيش العربي السوري اعترضت رتل الاحتلال واجبرته على التراجع والابتعاد خارج المنطقة.

وتصدى أهالي قرى وبلدات بريف الحسكة بمؤازرة من عناصر الجيش العربي السوري للعديد من أرتال الاحتلال الأمريكي أثناء محاولتها التحرك بالقرب من مناطق انتشارها وأجبروها على المغادرة بعد رشقها بالحجارة وسط هتافات تؤكد رفضهم وجود قوات الاحتلال الأمريكي على الأراضي السورية.