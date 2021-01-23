بعد أسبوع على استقراره.. غرام الذهب يرتفع مجدداً

عاود سعر غرام الذهب للارتفاع مجدداً اليوم في السوق السورية بعد أن استقر عدة أيام، إذ ارتفع الغرام عيار 21 قيراط بقيمة قدرها ألفي ليرة سورية بعد أن كان مستقراً على سعر قدره 149 ألف ليرة سورية.



ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة بأسعار الذهب في سوريا حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط صباح اليوم 151 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط الـ 129 ألف و429 ليرة سورية.



في حين وصل سعر الأونصة الذهبية السورية 5 ملاين و510 آلاف ليرة سورية، وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1873 دولاراً، أما أسعار الليرات الذهبية، فقد سجلت الليرة الذهبية السورية سعر قدره مليون و248 ألف ليرة سورية، أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى مليون و302 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها مليون و128 ألف ليرة سورية، بينما ارتفعت الليرة الرشادية إلى مليون و115 ألف ليرة سورية.



وسبق أن أوضحت جمعية الصياغة أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.



وأكد المدير المالي لجمعية الصاغة غسان طنوز مؤخراً، أن تسعير الذهب في سوريا يخضع لعرض وطلب السوق المحلية، إضافةً إلى قيمة الليرة السورية، فكلما تحسنت قيمتها انخفض سعر الذهب.



وعانى سوق الذهب في سوريا من تغيرات مفاجئة بالأسعار وعدم استقرار خاصةً عام 2020، حيث ارتفع سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 خلال العام الفائت وحده بنسبة 380%.