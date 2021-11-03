بطاقة إنتاجية 15 ألف طن سنوياً... عقد لإعادة بناء وتشغيل معمل خميرة شبعا

أعلنت وزارة الصناعة المصادقة على عقد إعادة بناء واستثمار وتشغيل معمل خميرة شبعا بريف دمشق وذلك لإنتاج الخميرة الطرية بطاقة إنتاجية يومية 50 طناً وبطاقة سنوية 15 ألف طن للمساهمة في تأمين الحاجة المحلية من المادة اللازمة لصناعة الخبز.



مدير المؤسسة العامة للسكر المهندس سعد الدين العلي أوضح أن المشروع يأتي ضمن خطة وزارة الصناعة لإعادة تأهيل وتشغيل المواقع الإنتاجية المدمرة والمتوقفة عن العمل، مبيناً أن المصادقة على عقد استثمار المعمل جاءت استناداً إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء وتبلغ طاقته الإنتاجية الفعلية المخصصة 50 طناً يومياً من الخميرة الطرية بالمواصفات القياسية السورية والطاقة السنوية 15 ألف طن خلال 300 يوم عمل.



وبين أن المشروع يهدف الى توطين التكنولوجيا الحديثة لكل خطوط الإنتاج والمساهمة في تأمين حاجة القطر من مادة الخميرة الطرية وفقاً للطاقة الإنتاجية الفعلية للمعمل، لافتاً إلى ما يتضمنه العقد من التزام الطرف المستثمر بالحفاظ على العمالة الحالية واستقطاب كوادر وطنية عبر توفير فرص عمل وتأهيل وتدريب العمالة الوطنية داخلياً وخارجياً.