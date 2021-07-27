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بشكل رسمي.. الإعلان عن موعد الانسحاب الأمريكي من العراق

نشرت وسائل إعلام بياناً مشتركاً لجلسة الحوار الاستراتيجي العراقي - الأمريكي الذي أقيمت في واشنطن خلال الأسبوع الجاري، وحدد البيان أنه لن يكون هناك "وجود لقوات قتالية أمريكية في العراق بحلول نهاية العام 2021".


وأعلن الجانب العراقي في البيان التزامه "بحماية أفراد التحالف الدولي"، فيما أكدت الولايات المتحدة احترامها لسيادة العراق، وعزمها "مواصلة دعم القوات الأمنية العراقية".


وبحسب البيان، أكد الوفدان أن القواعد التي تستضيف القوات الأمريكية وأفراد التحالف الدولي الاخرين هي  قواعد عراقية تدار وفق القوانين العراقية النافذة وليست قواعد أمريكية او قواعد للتحالف الدولي.


وأضاف أن "وجود الأفراد الدوليين في العراق هو فقط لدعم حكومة العراق في الحرب ضد تنظيم داعش".


واتفق الطرفان بعد استكمال مباحثات الفرق الفنية الأخيرة، على أن العلاقة الأمنية ستنتقل بالكامل إلى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري، ولن يكون هناك أي وجود لقوات قتالية أمريكية في العراق بحلول 31 كانون الأول 2021.


كما أعلنت الولايات المتحدة مواصلة دعمها للقوات الأمنية العراقية، واتفق الجانبان  أن الانتخابات الحرة والنزيهة ستدعم سيادة العراق وديمقراطيته وتنميته.