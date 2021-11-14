بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري "كوفي فاكس" الواقي من كورونا

أعلنت هيئة الدواء المصرية اليوم الأحد عن بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري "كوفي فاكس" المضاد لفيروس كورونا.



وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمركز القومي للبحوث، أكدت الهيئة أن اللقاح هو ثمرة تعاون بين المركز وشركة "فاكسين فالي". وأكدت أنه لا يوجد ما يمنع من جهة الهيئة في بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري، وذلك بعد انتهاء التجارب ما قبل السريرية.



وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بتقديم كافة سبل الدعم الفني خلال الدراسات ما قبل السريرية، وأنها ستستمر في تقديم الدعم الفني خلال جميع المراحل المقبلة.



وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الإعلان عن بدء التجار السريرية للقاح يأتي في ضوء "حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم كافة سبل الدعم للشركات المصرية لتوفير اللقاحات المحلية، وتوافر تنوع بين مختلف أنواع اللقاحات".



المصدر: "اليوم السابع"