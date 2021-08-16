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انطلاق دورة ألعاب جريح الوطن في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية الجمعة القادم

لأول مرة في سورية تحتضن مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية بين الـ 20 والـ 25 من آب الجاري دورة ألعاب جريح الوطن الرياضية بمشاركة 92 جريحاً من جرحى العمليات الحربية.

ووفق بيان نشره مشروع جريح الوطن في صفحته الرسمية على الفيس بوك: يخوض الجرحى منافساتهم في رياضات السباحة وكرة الطاولة وكرة السلة وتنس الريشة وألعاب القوى وألعاب القوة البدنية.

وتنطلق فعاليات الدورة التي ينظمها مشروع جريح الوطن والاتحاد الرياضي العام بمشاركة عربية ودولية بشكل رسمي يوم الجمعة الموافق للعشرين من آب الجاري لتبدأ السبت المنافسات في حدث يحاكي نظام البطولات العالمية وفقاً للبيان.

ويشارك في دورة الألعاب جرحى الجيش والقوات الرديفة وقوى الأمن الداخلي الذين أصيبوا خلال معارك الدفاع عن الوطن كما جاء في البيان الذي لفت إلى أن جرحى العجز الكلي ممن تنوعت إصاباتهم ما بين البتر الفردي والثنائي ومعهم جرحى الشلل والمكفوفون سيتنافسون بمساعدة أطراف اصطناعية جلوساً أو وقوفاً في ألعاب فردية وجماعية بعد أن حصلوا على التدريب اللازم الذي أضاف لمهاراتهم وقدراتهم في مختلف الرياضات المذكورة.

وأضاف البيان: بهمة جرحانا المشاركين وبحماس كل من عمل وشارك لإتمام هذا الحدث غير المسبوق تتوجه الأنظار وروزنامة الأيام نحو مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية حيث ينطلق جرحانا بمنافساتهم في حدث وطني قبل أن يكون رياضياً، حدث يأخذ الجرحى الذين سيفوزون إلى محطة مختلفة في حياتهم المستقبلية، إلى بطولة تحمل أسمى معاني الإرادة والمقدرة لدى من كان الوطن آمناً وقوياً بفضلهم.