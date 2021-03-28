اليكم جدول أنواع السيارات الموجودة في المزاد 56

جداول السيارات الموجودة في المزاد ٥٦



جدول السيارات المستعملة في فرعِ دمشق-مرآب الشعبة في داريا القطع عدد /19/



فرع دمشق : مزاد رقم /56/ص,ف تاريخ 8/4/2021 رقم الجدول /3/



الرقم الفئة الصانع الطراز سنة الصنع التأمينات الأولية



1 شاحنة مرسيدس 42/710L 1970 1,000,000



2 شاحنة قلاب سكسويل مان DFM 33,240DFM 2007 3,000,000



3 شاحنة مرسيدس 42/710 1964 1,000,000



4 شاحنة قلاب مرسيدس 1920 1964 2,000,000



5 صهريج مرسيدس 550L 1953 2,000,000



6 صهريج مرسيدس 1924L 1981 2,000,000



7 شاحنة ايسوز NP 1985 1,000,000



8 رأس قاطرة سكانيا A2X4MA143R36420/08 1995 3,000,000



9 جرافة أتربة تراكس ALLIS



فيات (950)20FR 1980 1,000,000



10 جرافة أتربة جنزير بلا كبين كاتربلر 955L 1970 1,000,000



11 رأس قاطر فولفو FH12 (420) 2×4 1999 3,000,000



12 رأس قاطر سكانيا L2×4MA143R 1993 3,000,000



13 راس قاطر فولفو (420)12FH 1999 3,000,000



14 جرافة أتربة تركس دولاب كاتربلر D966 1986 2,000,000



15 باكر جنزير CAAe B125 1985 1,000,000



16 جرافة أتربة تراكس كوزاكي ZA80 2003 2,000,000



17 مولدة ميتسوبيشي 1,000,000



18 مولدة بيركز 1,000,000



19 مولدة بيركز 1,000,000



جدول السيارات المستعملة في فرعِ دمشق مستودع الاتحاد الرياضي

عدد /1/ الفيحاءفرع دمشق ــــــ مزاد علني رقم /56/ص.ف تاريخ 8/4/2021 . (جدول رقم 4)الرقم الفئة الصانع الطراز سنة الصنع التأمينات الاولية



1 سياحية رينو كليو RN 1991 1.000.000



جدول السيارات المستعملة في مرآب الأمن العسكري بالدحاديل القطع عدد /12/



فرع دمشق : مزاد رقم /56/ص.ف تاريخ 8/4/2021 رقم الجدول /2/



الرقم الفئة الصانع الطراز سنة الصنع التأمينات الأولية



1 سياحية ستيشن فولفو 70V 2013 2.000.000



2 سياحية ستيشن فولفو 70V 2013 2.000.000



3 سياحية ستيشن فولفو 70V 2013 2.000.000



4 سياحية ستيشن هونداي Xg300 2001 1.000.000



5 نقل كبيرة Gmc سلفرادو 1992 1.000.000



6 نقل كبيرة شيفروليه سلفرادو 1992 1.000.000



7 سياحية ستيشن فولفو 70V 2013 2.000.000



8 سياحية حقلية جيب كرايزر غراد شيروكي 1994 1.000.000



9 سياحية مرسيدس 260e 1985 1.000.000



10 شاحنة نقل دودج داغوتا 2000 1.000.000



11 سياحية ميتسوبيشي لانسر 1983 1.000.000



12 سياحية ستيشن فولفو V70 2013 2.000.000



جدول السيارات المستعملة في فرعِ دمشق مستودع صحنايا القطع عدد /117/فرع دمشق: مزاد رقم /56/ ص.ف تاريخ 5/4/2021 لغاية 7/4/2021 رقم الجدول /1/



الرقم الفئة الصانع الطراز سنة الصنع التأمينات الأولية



1 نقل وركوب تويوتا هاي لوكس 2012 5.000.000



2 سياحية مرسيدس E240 2002 3.000.000



3 سياحية مرسيدس 420e 1993 2.000.000



4 سياحية Bmw 740 il 2000 3.000.0005 سياحية حقلية Land rover Rang rover 2004 5.000.0006 سياحية حقلية تويوتا Fj- 2007 5.000.0007 سياحية حقلية Bmw X5 2007 5.000.0008 سياحية بابين نيسان/انفينتي نيسان 2005 5.000.0009 سياحية مرسيدس S320l 1999 2.000.00010 سياحية حقلية Land rover Rang rover 2006 5.000.00011 سياحية مرسيدس 300sl 1992 2.000.000

12 سياحية هونداي فيرنا 2007 2.000.00013 سياحية جيلي Jl300 2004 1.000.00014 سياحية حقلية شيفرولي Tahoe 2006 5.000.00015 نقل وركوب تويوتا تاندرا 2013 5.000.00016 ميكروباص نيسان Urvan 2002 3.000.00017 سياحية حقلية Land rover Rang rover 2008 5.000.00018 سياحية بيجو 408 2012 5.000.00019 سياحية حقلية Jeep Grand Cherokee 2008 5.000.00020 سياحية حقلية تويوتا Fj 2007 5.000.00021 سياحية حقلية كاديلاك Escalade 2003 5.000.00022 سياحية حقلية BMW X5 2000 3.000.000



23 سياحية حقلية GMC SUBARBAN 2000 3.000.000



24 سياحية مغلقة المنشأ ستروين

10FS8C 1998 1.000.00025 سياحية مرسيدس

320E 1997 3.000.00026 نقل صغيرة

DFSK` EQ1020T 2011 2.000.00027 سياحية كاديلاك

DEVILLE 2003 5.000.00028 سياحية مرسيدس E320 2003 5.000.000الرقم الفئة الصانع الطراز سنة الصنع التأمينات الأولية

29 سياحية مازدا 626 1993

2.000.00030 سياحية حقلية هوندا

CRV 1999 3.000.00031 سياحية حقلية

GMC ENVOY 2003 3.000.00032 رأس قاطر مرسيدس 1848 اكتروس 1999

3.000.00033 مكرو باص ميتسوبيشي

ROSA 2000 2.000.00034 شاحنة قلاب

SHACMAN SX1255 NT504 2015 3.000.00035 رأس قاطر

DAF FTXF 2008 2.000.00036 باص مرسيدس 0-303 1985

2.000.00037 شاحنة نقل مازدا T3500 1996 2.000.000



38 شاحنة نقل نيسان CM80EHH 1982 1.000.000



39 سياحية BMW 735LI 2005 3.000.000



40 نقل وركوب دودج RAM 2004 2.000.000



41 سياحية حقلية نيسان باترول 2009 3.000.000



42 نقل وركوب نيسان

TITAN 2007 3.000.00043 سياحية حقلية جيب شيروكي 2002

2.000.00044 ميكروباص هونداي

H100 2011 2.000.00045 سياحية حقلية

BMW X5 2009 5.000.00046 سياحية حقلية جيب غراند شيروكي 1996

2.000.00047 سياحية حقلية جيب شيروكي 1990

2.000.00048 سياحية ستيشن فيات ريجتا 1988

1.000.00049 نقل وركوب تويوتا

TANDRA 2000 2.000.00050 سياحية بيجو 405 1993

1.000.00051 ميكروباص تويوتا

RZH114L-BRMRS 1998 2.000.00052 سياحية ستيشن فولكس فاكن باسات 2010

3.000.00053 سياحية ستيشن فولكس فاكن باسات 2009

3.000.00054 سياحية مازدا 929 1983

1.000.00055 سياحية بيجو 504 1979

1.000.00056 سياحية مرسيدس 200 1980

1.000.00057 سياحية مرسيدس 200 1981

1.000.00058 نقل وركوب تويوتا هاي لوكس 1985

2.000.00059 شاحنة نقل كيا BENGO 2007 3.000.000الرقم الفئة الصانع الطراز سنة الصنع التأمينات الأولية

60 سياحية صالون تويوتا

HIACE 2004 3.000.00061 شاحنة مغلقة هونداي

H100 1997 2.000.00062 سياحية مرسيدس E220CDI 2001 2.000.000



63 نقل وركوب فورد RANGER 2004 2.000.000



64 سياحية مرسيدس 200 1987 2.000.000



65 سياحية بروتون CAMPRO 2007 2.000.000



66 سياحية دايو LANOS 1998 1.000.000



67 نقل كبيرة كيا 4000 1998 2.000.000



68 ميكروباص مازدا E2000` 2010 2.000.000



69 سياحية مرسيدس E320 2003 3.000.000



70 سياحية هوندا اكورد 2008 5.000.000



71 سياحية حقلية هونداي توسان 2009 5.000.000



72 سياحية مازدا 3 2007

3.000.00073 سياحية شفروليه

OPTRA 2004 2.000.00074 سياحية مازدا 929 1983

1.000.00075 سياحية حقلية تويوتا برادو 1997

3.000.00076 سياحية مرسيدس

S600L 1995 3.000.00077 سياحية

BMW E60MS 2005 5.000.00078 نقل كبيرة متسع تويوتا

TACOMA 2002 2.000.00079 سيارة سياحية مرسيدس

300SEL 1986 2.000.00080 ميكروباص مازدا

RZ 2008 2.000.00081 شاحنة جي ا م سي

NHR 2013 3.000.00082 سياحية مرسيدس

S500 2005 5.000.00083 سياحية مرسيدس

500S 1999 3.000.00084 سياحية حقلية تويوتا

FJ 2007 5.000.00085 سياحية حقلية

BMW X6 2010 5.000.00086 سياحية حقلية جيب

MMANDI 2006 5.000.00087 حقلية ميتسوبيشي باجيرو 2012

5.000.00088 سياحية مرسيدس

CLS550 2008 5.000.00089 سياحية مرسيدس

E240 2000 2.000.00090 سياحية BMW 520 2009 5.000.000الرقم الفئة الصانع الطراز سنة الصنع التأمينات الأولية

91 سياحية مرسيدس

280SL 1976 1.000.00092 سياحية ا م جي 350 2014

2.000.00093 سياحية هونداي سوناتا 2014

3.000.00094 سياحية مرسيدس

S430 2003 3.000.00095 سياحية سوبارو ليغاسي 2011

5.000.00096 حقلية لاند روفر رانج روفر 2010

5.000.00097 سياحية ا م جي 5 2014

2.000.00098 سياحية م جي 5 2013

2.000.00099 سياحية حقلية هوندا

CRV 2008 5.000.000100 سياحية حقلية بورش

CAYENES 2009 5.000.000101 سياحية سوبارو

OUTBAC 2010 5.000.000102 سياحية حقلية لاند روفر

LR2 2014 5.000.000103 سياحية ا مجي 3 2014

2.000.000104 سياحية ا مجي 3 2013

2.000.000105 سياحية بروتون جين 2 2014

2.000.000106 نقل وركوب تويوتا هاي لوكس 2016

5.000.000107 سياحية فولكسواغن غولف 2009

2.000.000108 حقلية نيسان ارمادا 2006

5.000.000109 سياحية ا مجي 3 2013

2.000.000110 سياحية هونداي اكسنت 2015

3.000.000111 سياحية بروتون بيرسونا 2009

3.000.000112 سياحية مرسيدس

E350 2011 5.000.000113 سياحية ام جي 3 2014

3.000.000114 حقلية تويوتا فورتشينر 2013

5.000.000115 سياحية اودي

A8L 2008 5.000.000116 سياحية ا مجي 3 2014

3.000.000117 حقلية تويوتا فورتشينر 2013 5.000.000





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